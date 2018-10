Lavoro: Di Maio su Whirlpool, stiamo riportando lavoro in Italia

- Il vicepresidente del Consiglio, ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro e delle Politiche sociali, Luigi Di Maio, scrive su Facebook che "Whirlpool non licenzierà nessuno e, anzi, riporterà in Italia parte della sua produzione che aveva spostato in Polonia. Questo è il frutto di una lunga contrattazione che siamo riusciti a chiudere al ministero dello Sviluppo economico. Sono quindi orgoglio di dire che ce l'abbiamo fatta: stiamo riportando lavoro in Italia", conclude. (Rin)