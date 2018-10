Libano: capo Stato maggiore Difesa, misure precauzionali intorno al campo palestinese di Mieh Mieh

- Il comandante delle Forze armate libanesi, generale Joseph Aoun, ha detto che "l'esercito libanese sta applicando tutte le misure precauzionali necessarie nel perimetro del campo profughi palestinese di Mieh Mieh, vicino a Sidone, nel sud del Libano, per prevenire il dilagare degli scontri nelle zone circostanti". "L'esercito sta cercando di comunicare con le parti in conflitto nel campo per allentare le tensioni e impedire che la situazione si deteriori di nuovo", ha detto il generale all'arcivescovo greco-cattolico di Saida e Deir el Qamar, Elie Haddad. Il 16 ottobre sono scoppiati violenti scontri tra il movimento Fatah e quello di Ansarullah, sostenuto da Hezbollah. Negli scontri finora sono morte parecchie persone.(Res)