Libia: inviato Onu Salamé in visita in Marocco

- L’inviato dell’Onu in Libia, Ghassan Salamé, si è recato ieri in visita in Marocco. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa marocchina “Map”, Salamé è stato ricevuto dal ministro degli Esteri marocchino, Nasser Bourita, il quale ha ribadito che “il Marocco sostiene una soluzione inter-libica per raggiungere una soluzione definitiva alla crisi in Libia sotto l'egida dell'Onu”. Al termine dell’incontro si è svolta una conferenza stampa congiunta nella quale Bourita ha sottolineato che "il Marocco sostiene una soluzione formulata dai libici" riguardo a questa crisi nel quadro degli sforzi delle Nazioni Unite, in quanto unico organismo abilitato a risolvere questo problema. "In vista di importanti elezioni a livello regionale e internazionale, il Marocco è sempre attento all'ascolto delle posizioni e dei punti di vista dell'inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia", ha affermato il ministro. (Mar)