Qatar: emiro al Thani riceve capo sicurezza marocchina a Doha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al Thani, ha ricevuto ieri a Doha, Abdellatif Hammouchi, capo della sicurezza nazionale del Marocco e direttore generale dell’ufficio sul monitoraggio del paese. Il funzionario marocchino, spiegano i media di Rabat, si trova in Qatar per partecipare alla 12ma Mostra internazionale sulla sicurezza interna e sicurezza civile "Milipol Qatar 2018". Al Thani ha discusso con Hammouchi dei vari aspetti della cooperazione tra la due paesi, tra i quali quelli della messa in sicurezza dell'agenzia di stampa del Qatar (Qna) dopo gli attacchi subiti dagli hacker più di un anno fa. (Mar)