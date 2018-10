Marocco: governo determinato ad aumentare il bilancio destinato al settore dell'istruzione per il 2019

- Il governo marocchino è determinato a portare avanti l'aumento del bilancio destinato al settore dell'istruzione nell'ambito del progetto di legge di bilancio (Plf 2019), per raggiungere più di 68 miliardi di dirham (6,27 miliardi di euro) pari ad un aumento annuale di 5,4 miliardi di dirham (circa 500 milioni di euro). Lo ha annunciato il capo del governo marocchino, Saad Eddine El Othmani. Rispondendo ad una domanda sui "progetti sociali e le misure ad esso relative per quanto riguarda il 2019" nel corso della riunione mensile sulla politica alla Camera dei Rappresentanti di Rabat, El Othmani ha osservato che lo sforzo sarà orientato verso "l'attuazione di misure per affrontare gli ostacoli alla scolarizzazione per gli studenti provenienti da famiglie bisognose, in particolare nelle zone rurali, per garantire l'equità e pari opportunità" tra i cittadini. (Mar)