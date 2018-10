Marocco-Francia: Macron il 15 novembre a Casablanca per inaugurare l’alta velocità ferroviaria

- Il presidente francese Emmanuel Macron è atteso in Marocco nei prossimi giorni. Il suo arrivo nel regno sarà legato all’inaugurazione ufficiale della linea dell’alta velocità ferroviaria. La cerimonia sarà presieduta dal re Mohammed VI. Secondo il quotidiano “Akhbar Al Yaoum”, che riporta queste informazioni nella sua edizione di martedì 30 ottobre, l'inaugurazione della linea Tangeri-Casablanca è prevista per il 15 novembre. In questa occasione, il presidente francese Macron si recherà nel regno per presiedere alla cerimonia con il re Mohammed VI dell'inizio ufficiale della Lfv, dopo che questo enorme progetto è entrato nella sua fase di completamento, con test dinamici su tutte le installazioni destinate a testare i carri e le locomotive, nonché tutte le infrastrutture come il sistema di alimentazione e di segnalazione, senza contare i collegamenti di telecomunicazione e le connessioni alle varie stazioni. Il quotidiano di Casablanca scrive che i preparativi sono attualmente in corso in modo che l’inaugurazione avvenga in tempo e alla presenza dei due capi di stato.(Mar)