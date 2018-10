Immigrazione: fonti stampa, il Marocco non sarà soggetto alle restrizioni sui visti Schengen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In cambio della sua cooperazione con l'Unione europea (Ue) nella lotta contro l'immigrazione clandestina, il Marocco non sarà interessato alle misure restrittive dei visti di Schengen. E’ quanto emerge da una relazione della Commissione per gli affari europei del Senato francese secondo la quale il Marocco non sarà toccato dalla misura di riduzione dei visti Schengen per l'ingresso dei suoi cittadini nell'area europea. Nella sua edizione di martedì 30 ottobre, il quotidiano “Al Ahdath Al Maghribia” riferisce che la Commissione dell'Unione europea è attualmente impegnata in una discussione con 17 paesi, al di fuori dell'area Schengen, per adottare determinate misure contro l'immigrazione clandestina. In primo luogo, a questi paesi è stato chiesto di rimpatriare i loro cittadini che sono entrati in Europa come clandestini. Altrimenti, questi paesi saranno esposti a una drastica riduzione dei visti Schengen concessi ai loro cittadini che desiderano visitare l'area europea. Questa nuova strategia europea per combattere l'immigrazione illegale è stata svelata dal rapporto presentato alla Commissione per gli affari europei della camera alta francese dai senatori Olivier Henno e Jean Yves Leconte. Secondo questo rapporto, per costringere alcuni paesi ad accettare di rimpatriare i loro concittadini che sono entrati illegalmente in Europa, l'Ue utilizzerà l'arma del visto attraverso l'introduzione di misure stringenti rivolte agli Stati non cooperativi. Si parla di Albania, Russia, Ucraina, Serbia, Pakistan e Georgia. Sono attualmente in corso negoziati con diversi altri paesi, tra cui Tunisia, Algeria, Nigeria, Bielorussia, Cina e Giordania per il rientro dei loro cittadini che sono entrati e si sono stabiliti illegalmente nell'area Schengen. (Mar)