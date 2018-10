Difesa: aeronautica marocchina pronta ad acquisire i nuovi caccia F16 Usa

- L’aeronautica militare marocchina si prepara ad acquisire dal 2021 i nuovi caccia statunitensi F16 Viper. Si tratta di una versione più sviluppata di questa ammiraglia dell'industria militare statunitense. Secondo i media di Rabat, la Lockheed Martin, costruttore dell'F16 Block 70, versione più sviluppata della F16, ha fatto sapere che "il Marocco è stato il primo paese in Africa ad aver espresso la richiesta di acquisire una serie di Viper F16": lo ha detto il nuovo capo del Programma F16, il generale statunitense Bill Fredericks. Il Marocco si prepara ad acquisire 12 nuove F16 in prima linea tra gli aerei da combattimento e diventerà il primo paese in Africa a possedere la F16V, che gli consentirebbe di acquisire assoluta superiorità aerea su scala continentale. Questa versione altamente avanzata del futuro F16 marocchino è stata recentemente presentata all'Expo di Marrakech, dal produttore Lockheed Martin. (Res)