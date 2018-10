Energia: Ad Total Pouyanné, shale gas è costoso e l'Algeria ha grande potenziale nelle risorse tradizionali

- L'amministratore delegato del gruppo energetico francese Total, Patrick Pouyanné, ha dichiarato che l'Algeria possiede enormi potenzialità nelle tradizionali risorse di idrocarburi (petrolio e gas) e che l'Algeria dovrebbe debitamente esplorarle, piuttosto che puntare sulle risorse non convenzionali (shale oil e shale gas). "Lo sfruttamento delle risorse di scisto di petrolio e gas è molto costoso e richiede un gran numero di costosi pozzi di perforazione", ha detto Pouyanné in una tavola rotonda al Summit sul Futuro dell'Energia che si è tenuto ieri presso il Centro internazionale dei congressi "Abdelatif Rahal", sulla costa orientale di Algeri. Secondo il manager francese, l'Algeria ha un ampio margine di movimento nelle risorse degli idrocarburi tradizionali di petrolio e gas, attraverso una maggiore esplorazione e sfruttamento, sottolineando che questi ultimi rappresentano la migliore alternativa alle risorse degli idrocarburi non convenzionali. (Ala)