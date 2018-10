Arabia Saudita: mistero sulla morte di due cittadine a New York

- Il consolato generale saudita a New York ha rilasciato una dichiarazione sulla morte di due donne di nazionalità saudita i cui corpi sono stati trovati nel fiume Hudson a New York giovedì sera. "In riferimento all'incidente della morte delle due donne cittadine saudite e agli articoli di giornali su questo argomento – si legge nella nota, ripresa dall’emittente telvisiva “Al Arabiya” - il consolato generale del Regno dell'Arabia Saudita a New York, sotto la guida del principe Khaled bin Salman Al Saud, ambasciatore saudita negli Stati Uniti, sta collaborando con gli investigatori locali per appurare le circostanze di quanto avvenuto”. Non è stato ancora pubblicato un rapporto che spieghi la causa della morte delle due donne saudite e il caso è ancora sotto inchiesta. Il consolato ha confermato che ha immediatamente nominato un avvocato per seguire il processo legale del caso e chiarirà gli sviluppi più importanti non appena saranno ricevuti. L'ambasciata saudita a Washington ha anche cercato di comunicare con la famiglia delle vittime, osservando che le due donne erano studentesse a Washington. (Res)