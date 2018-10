Siria: presidente Assad fa arrestare diversi suoi ufficiali

- Il presidente siriano, Bashar al Assad, ha ordinato nei mesi scorsi l’arresto di diversi suoi ufficiali dell’esercito che si trovano ora in carcere. Lo ha rivelato Nabil Saleh, deputato nel parlamento siriano, tramite il suo profilo Facebook. Secondo questa testimonianza “molti ufficiali sono stati arrestati e si trovano da mesi in carcere”. Il politico ha quindi chiesto al presidente siriano di “emanare un decreto di grazia” nei loro confronti. Gli ufficiali si trovano di Sidanaia nella provincia di Damasco dove in passato si trovavano gli oppositori del regime. Il deputato eletto a Latakia non ha però menzioanto le cause di questi arresti. (Res)