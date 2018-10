Yemen: arrivato ad Aden primo rifornimento di carburante saudita di 60 milioni di dollari

- E’ arrivata ieri al porto di Aden la prima petroliera con un carico di carburante e prodotti petroliferi sauditi. Si tratta della prima parte della donazione del governo saudita a quello yemenita che prevede l’invio di prodotti petroliferi ad Aden per un valore di 60 milioni di dollari al mese. Questi prodotti petroliferi, riferisce l’emittente televisiva “Al Arabiya”, sono necessari per rifornire le centrali elettriche con il diesel in tutte le province controllate dal governo legittimo yemenita nell’ambito di un programma saudita di sviluppo e ricostruzione dello Yemen. (Res)