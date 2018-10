Gli appuntamenti di oggi (4)

- VARIE- "Dai Municipi alla Città Metropolitana: le nostre idee per Roma". E' questo il titolo della conferenza stampa di Italia in Comune, il partito fondato da Alessio Pascucci e Federico Pizzarotti, che presenta il suo progetto per la Capitale. Interverranno alla conferenza il presidente di Italia in Comune e sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, il coordinatore nazionale e sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci e il nuovo coordinatore di Roma e Provincia, Dario Nanni. Parteciperanno all'iniziativa, tra gli altri, Damiano Coletta, vice presidente di Italia in Comune e sindaco di Latina, Amedeo Ciaccheri, presidente del VIII Municipio e Giovanni Caudo, presidente del III Municipio.Campidoglio, sala del Carroccio (ore 11)- Presentazione Rapporto GreenItaly 2018 promosso da Unioncamere.Unioncamare, piazza Sallustio (ore 11)- Conferenza stampa di apertura della campagna Novembre Azzurro, per l’informazione sul tumore alla prostata. Per tutto il mese di Novembre, in 5 regioni italiane: Lazio, Piemonte, Lombardia, Campania e Calabria, sono previsti incontri con le scuole, tavole rotonde con esperti e verranno illuminate di blu 5 fra le più importanti statue maschili del patrimonio artistico italiano - su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali - per la sensibilizzazione sul tumore alla prostata. La prima a illuminarsi di blu sarà la Statua del Discobolo (Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo) dal 29 ottobre al 4 novembre.Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo (ore 11:30)- Conferenza di lancio della II edizione del Festival "Economia Come. L'impresa di crescere" . Durante la conferenza, verranno presentati gli appuntamenti della manifestazione, organizzati in diversi format per offrire al pubblico una chiara lettura degli scenari economici attuali. Tra i relatori della conferenza stampa: Aurelio Regina – Presidente della Fondazione Musica per Roma, José R. Dosal – Amministratore Delegato della Fondazione Musica per Roma, Domenico Arcuri – Amministratore Delegato di Invitalia e Lorenzo Tagliavanti – Presidente della Camera di Commercio di Roma.Auditorium Parco della Musica, via Pietro de Coubertin, 30 (ore 12)- Dal congedo di paternità obbligatorio per 15 giorni alle molestie sui luoghi di lavoro, dagli sgravi per le imprese che assumono donne ad incentivi per le start up: Laura Boldrini presenta una proposta di legge per sostenere l’occupazione e l’imprenditoria femminile.Camera dei deputati, sala stampa (ore 14:30)- Evento “1938 – 2018 La vergogna della razza. Memoria e rimozione”, incontro alla Casa della Memoria e della Storia per ricordare il drammatico periodo storico dalle leggi razziali alla Shoah. Interverranno: Augusto Pompeo, storico, con Dalle leggi razziali alla Shoah, Elisa Guida, storica e scrittrice, con Il racconto sulle leggi antiebraiche, Eva Benelli, giornalista, con La scienza dice: le razze non esistono e Angelo Sferrazza, giornalista, con Memorie scolastiche.Casa della Memoria e della Storia (ore 17)- Incontro "Il Clima è pesante. Il territorio da salvare, l'Europa da cambiare" . Intervengono tra gli altri, oltre a Paolo Cento, i parlamentari di Leu sen. Loredana De Petris, sen. Francesco Laforgia, l'on. Rossella Muroni, la consigliera comunale di Roma Cristina Grancio, Guido Pollice.Barcone della Società Romana Nuoto, lungotevere Augusta (ore 18)- In occasione del centenario della fine della Prima guerra mondiale, alla Camera dei deputati viene proiettato in anteprima il documentario "4.11.1918 Fine", prodotto da Rai Cultura, scritto da Nicola Maranesi. Partecipa il Presidente Roberto Fico. Interviene Silvia Calandrelli, direttrice di Rai Cultura.Camera dei deputati, Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari. (ore 18) (Rer)