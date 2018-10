Libano: Forze libanesi, consegnata a premier Hariri la lista dei ministri candidati

- Il ministro dell'Informazione libanese uscente, Melhem Riachi, ha presentato i nomi dei ministri scelti dal partito delle Forze libanesi (Fl). Lo ha dichiarato lo stesso Riachi dopo il suo incontro con il primo ministro designato, Saad Hariri, al Centre House, aggiungendo che ''la lista dei nomi contiene anche i portafogli proposti per i ministri nel nuovo governo''. Delegato dal capo delle Fl, Samir Geagea, il ministro Riachi ha rivelato che tra quest'ultimo e il premier Hariri è avvenuta una conversazione telefonica. Secondo i media libanese, le Fl hanno indicato Ghassan Hasbani (greco-ortodosso) per il ruolo di vice primo ministro e ministro di Stato; May Chidiac (maronita) per il dicastero della Cultura; Camille Abu Suleiman (maronita) per la guida del ministero del Lavoro; e Richard Kouyoumjian (armeno cattolico) alla guida del ministero degli Affari sociali. Le rivendicazioni delle Fl sull'assegnazione dei ministeri, e in particolare per la guida del dicastero della Giustizia, e la divergenza con l'altro partito cristiano, la Corrente patriottica libera (Cpl), hanno finora ritardato la formazione del nuovo esecutivo libanese, dopo le elezioni del 6 maggio scorso. Nelle ultime ore è emerso un nuovo ostacolo alla formazione del governo: il movimento sciita Hezbollah rivendica l'assegnazione di un ministero ad uno dei suoi alleati sunniti. (Res)