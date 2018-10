Kosovo: ufficio Ue a Pristina, non esiste data concordata su liberalizzazione visti

- Non esiste una data concordata per la liberalizzazione dei visti Ue per i cittadini kosovari e le autorità di Pristina devono continuare a lavorare sui casi relativi al crimine organizzato e alla corruzione, prima che venga presa una decisione in merito. Lo ha affermato l’ufficio dell’Unione europea in Kosovo, ripreso dal quotidiano “Zeri”. L’Ue ribadisce che la Commissione europea ritiene che Pristina abbia rispettato tutti i criteri per la liberalizzazione dei visti, ma la decisione in merito spetta al Consiglio europeo. (segue) (Kop)