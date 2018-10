Kosovo: ufficio Ue a Pristina, non esiste data concordata su liberalizzazione visti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il relatore per il Kosovo del Parlamento europeo Igor Soltes ha messo in guardia circa una possibile destabilizzazione del paese balcanico in caso di mancata liberalizzazione dei visti Ue. Soltes ha evidenziato che una decisione positiva da parte di Bruxelles rappresenterebbe un segnale di fiducia nei confronti di Pristina. “Nessuno vuole vedere una dinamica di destabilizzazione causata dalla mancanza di fiducia fra le due parti”, ha aggiunto il relatore Ue, sottolineando al contempo come alcuni paesi membri dell’Unione siano scettici sulla prospettiva di esenzione del regime dei visti per i cittadini kosovari. (segue) (Kop)