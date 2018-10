Kosovo: ufficio Ue a Pristina, non esiste data concordata su liberalizzazione visti (4)

- Il capo della rappresentanza Ue nel paese balcanico Natalya Apostolova ha invitato nei giorni scorsi i politici kosovari a non annunciare presunte date per la liberalizzazione dei visti. Il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj è intervenuto a sua volta per smentire le notizie che escluderebbero la liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo nell'Unione europea prima del 2020. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Gazeta Express", Haradinaj ha escluso ritardi nel processo dichiarando che i visti per i cittadini kosovari saranno aboliti "entro pochi mesi" e già alla fine di quest'anno "i kosovari saranno in grado di viaggiare senza i visti in Europa". Secondo quanto riportato dal quotidiano "Zeri", diversi paesi membri dell'Unione europea avrebbero ancora delle riserve riguardo la liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo. (segue) (Kop)