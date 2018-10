Energia: Algeria, Sonatrach firma contratto con Bp ed Equinor su shale gas

- La compagnia petrolifera algerina Sonatrach ha firmato un importante accordo con la britannica Bp e la norvegese Equinor per il potenziale sfruttamento del gas da scisti nel paese nordafricano. Secondo l'agenzia ufficiale “Aps”, l'accordo è stato firmato ieri sera ad Algeri a margine dei lavori del Future Energy Summit. L’intesa riguarda nello specifico l'esplorazione e lo sviluppo delle risorse nei bacini sud-occidentali dell’Algeria, nella zona di Tadmat. "Questo accordo dimostra la volontà delle parti di esplorare e di sviluppare le risorse di gas associate sulla base dei risultati dello studio di Sonatrach e Bp del 2013", ha riferito Sonatrach in un comunicato stampa. Il programma di ricerca proposto da Bp e Equinor è considerato promettente dalla compagnia algerina Sonatrach. In particolare, è prevista una nuova acquisizione sismica 3D e la perforazione di diversi pozzi di esplorazione. A medio termine, lo sviluppo di questo progetto potrebbe consentire di sostituire la produzione di gas “tradizionale” nei depositi attuali e di prolungare la vita operativa degli impianti di superficie. La compagnia petrolifera algerina Sonatrach aveva deciso di sospendere i progetti di esplorazione di gas da scisti bituminosi nel settembre del 2015, a causa della mancanza di fondi per effettuare questo tipo di investimento e dopo le proteste della popolazione locale. Nella primavera 2018, il ministro dell’Energia algerino, Mustapha Guitouni, aveva detto che lo sfruttamento del gas da scisti in Algeria non avverrà prima dei prossimi cinque-dieci anni. Secondo il sito web informativo algerino “Algerie Part”, le autorità algerine avrebbero deciso di intraprendere lo sfruttamento dei gas da scisti nel 2022. (Ala)