Gra: lunghe code in carreggiata esterna per due incidenti

- Lunghe code sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare da Labaro alla Roma-Fiumicino e più avanti dall'Ardeatina alla Nomentana anche a causa di due incidenti: uno all'altezza dell'uscita 32, in complanare in prossimità della Pisana, e l'altro nei pressi dell'allacciamento con la A24.Lo comunica Astral Infomobilità. (Com)