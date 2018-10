Terrorismo: Russia, arrestate 18 persone affiliate a Stato islamico in Tatarstan

- Il Servizio per la sicurezza federale della Russia (Fsb) ha arrestato 18 persone appartenenti a una cellula clandestina dello Stato islamico (Is) nella repubblica del Tatarstan. È quanto riferisce oggi una nota dell’Fsb. "Mentre si procedeva al sequestro delle armi ritrovate in un deposito a Naberezhnye Chelny, uno dei membri del gruppo è stato catturato sul posto. Successivamente, sono stati arrestati altre sei persone e 11 cittadini legati a queste persone. Armi da fuoco, munizioni, propaganda estremista dello Stato islamico sono stati sequestrati durante la perquisizione in 18 località della regione", ha dichiarato l'Fsb secondo quanto riferito dall'agenzia "Ria Novosti". Secondo il Servizio di sicurezza, la cellula stava pianificando di condurre una serie di attività terroristiche sul territorio russo per poi unirsi ai militanti dell’Is attivi in Siria. La cellula stava reclutando giovani radicalizzati per realizzare attacchi terroristici.(Rum)