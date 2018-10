India-Italia: viceministro Geraci, Roma spera che la visita di Conte possa rafforzare le relazioni bilaterali

- L’Italia spera che la visita ufficiale del presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Nuova Delhi possa consentire ai due paesi di riparare i danni alle relazioni bilaterali causati dall’arresto dei due marò italiani, nel febbraio 2012. Lo ha dichiarato il viceministro dello Sviluppo economico italiano, Michele Geraci, intervistato dal quotidiano “The Hindu” in concomitanza con l’arrivo di Conte in India, nella giornata di ieri. “Dopo anni di relazioni problematiche, i due governi sono pronti ad approfondire relazioni amichevoli. La visita del premier indiano all’India dà un segnale al business italiano, e sono sicuro che il premier (indiano, Narendra) Modi e altri funzionari invieranno lo stesso segnale alle aziende indiane”, ha dichiarato Geraci nel corso dell’intervista. Geraci, membro della delegazione che accompagna il presidente del Consiglio in India, ha sottolineato l’esigenza di rinnovare la fiducia tra i governi dei due paesi, cosicché le aziende possano operare in un clima di maggior sicurezza. (segue) (Inn)