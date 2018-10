India-Italia: viceministro Geraci, Roma spera che la visita di Conte possa rafforzare le relazioni bilaterali (2)

- Il viceministro dello Sviluppo economico ha commentato anche lo stato delle relazioni commerciali bilaterali, con particolare riferimento all’India-Italy Technology Summit in corso a Nuova Delhi. “Lo scorso anno l’interscambio commerciale è stato molto positivo, e vogliamo assicurarci che questa tendenza continui. Vogliamo essere più attivi con l’India, ed è per questa ragione che siamo qui”, ha osservato Geraci. “L’obiettivo della visita è di esplorare opportunità con i governi (degli Stati indiani)”, ha spiegato l’esponente del Governo italiano, sottolineando che una più ampia delegazione imprenditoriale italiana si recherà in India dopo la conclusione delle visita ufficiale di Conte. “Ci sarà una presenza maggiore di aziende nel secondo round” della visita, ha detto Geraci. “Vogliamo tornare e informare le nostre aziende delle opportunità che abbiamo trovato qui in India”. Il viceministro ha dichiarato che l’Italia punta a rafforzare la cooperazione con l’India in settori come la green economy, l’elettromobilità, le energie rinnovabili e la digitalizzazione: “Sia l’India che l’Italia hanno bisogno di superare rapidamente la dipendenza dai combustibili fossili, e su questo fronte c’è dunque spazio per la cooperazione. L’India ha grande esperienza nella digitalizzazione, che invece all’Italia manca, e anche questa sarebbe un’ottima area di cooperazione”, ha aggiunto il viceministro. (segue) (Inn)