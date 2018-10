India-Italia: viceministro Geraci, Roma spera che la visita di Conte possa rafforzare le relazioni bilaterali (4)

- I colloqui tra i capi di Governo di Italia e India si concentreranno sulla cooperazione bilaterale in aree quali il commercio e gli investimenti. Secondo la stampa indiana, il culmine della visita ufficiale di Conte sarà rappresentato, più ancora che dall’incontro con Modi, dalla sua partecipazione al Technology Summit, giunto alla sua 24ma edizione. L’evento, organizzato dal Dipartimento indiano di scienza e tecnologia e dalla Confederazione dell’industria indiana (Cii), consentirà di esplorare le opportunità di cooperazione in aree quali la sanità, l’istruzione, l’industria aerospaziale, le energie rinnovabili e le tecnologie per l’informazione e la comunicazione. L’interscambio commerciale tra Italia e India è ammontato a 10,5 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2017-2018, rispetto agli 8,8 miliardi di dollari dell’anno precedente. L’Italia è il quinto partner commerciale europeo dell’India; ad oggi operano in quel paese circa 600 aziende italiane. (Inn)