Brasile: Borsa valori di San Paolo chiude in ribasso del 2,24 per cento, euro e dollaro salgono

- L'indice principale della Borsa valori di San Paolo, l'Ibovespa, ha chiuso le contrattazioni con un ribasso del 2,24 per cento, a 83.796,71 punti. Le azioni privilegiate della compagnia statale petrolifera brasiliana Petrobras hanno terminato la giornata in ribasso del 4,28 per cento, quotate a 26,42 reais, mentre quelle ordinarie hanno chiuso in ribasso del 3,60 per cento, quotate a 28,92 reais. Le azioni del gigante delle miniere Vale hanno perso il 3,60 per cento, quotate a 28,92 reais. L'euro ha chiuso in rialzo dell'1,84 per cento sul real, quotato a 4,231 reais. Il dollaro ha chiuso in rialzo dell'1,39 per cento sul real a 3,705 reais. (Brb)