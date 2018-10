Corea del Sud: Corte Suprema conferma condanna a Nippon Steel per il lavoro forzato durante l’occupazione giapponese

- La Corte Suprema sudcoreana ha confermato oggi la sentenza di una corte inferiore risalente a diversi anni fa, che condanna il colosso siderurgico giapponese Nippon Steel & Sumitomo Metal a risarcire quattro sudcoreani per il lavoro forzato cui sarebbero stati costretti durante il dominio coloniale giapponese. La sentenza rischia di complicare le relazioni diplomatiche tra Tokyo e Seul, già gravate dai trascorsi storici dell’imperialismo giapponese. Nippon Steel aveva presentato un ricorso nell’agosto 2013 contro una sentenza dell’Alta corte di Seul, che aveva ordinato all’azienda il pagamento di 430mila dollari a titolo di risarcimento per i quattro uomini; ad oggi, solo uno dei quattro querelanti è ancora in vita. Il governo giapponese si era già espresso contro la sentenza negli anni scorsi affermando che il Giappone ha già fornito un risarcimento “completo e finale” al Sud per l’occupazione della Corea tramite il trattato bilaterale del 1965. La dominazione coloniale della Penisola coreana da parte del Giappone è durata dal 1910 al 1945. (segue) (Git)