Corea del Sud: Corte Suprema conferma condanna a Nippon Steel per il lavoro forzato durante l’occupazione giapponese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tensioni tra Seul e Tokyo erano riemerse all’inizio di questo mese, in occasione della revisione internazionale delle flotte (“International Fleet Review”) al largo dell’isola sudcoreana di Jeju, con la partecipazione di unità navali da 13 altri paesi. La Corea del Sud e il Giappone avevano polemizzato per settimane in vista dell’evento internazionale. Seul aveva chiesto infatti che le Forze marittime di autodifesa giapponesi non esibissero la loro tradizionale bandiera del Sole nascente, la “Kyokujitsuki”, che in Corea rievoca l’occupazione subita da parte del Giappone imperiale. La richiesta era giunta direttamente dal ministero degli Esteri sudcoreano, data la tradizionale ostilità dell’opinione pubblica sudcoreana nei confronti del Giappone; il ministero aveva sollecitato Tokyo a “tenere in considerazione la disposizione pubblica dei nostri cittadini riguardo la bandiera del Sole nascente”. Il Giappone, alla fine, ha deciso di disertare l’evento. (segue) (Git)