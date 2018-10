Corea del Sud: Corte Suprema conferma condanna a Nippon Steel per il lavoro forzato durante l’occupazione giapponese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Affrontare la storia con una attitudine modesta e reggersi l’un l’altro le mani per la costruzione di un partenariato cooperativo orientato al futuro (…) Questo è lo spirito della dichiarazione congiunta e quel che oggi richiede la relazione tra Corea del Sud e Giappone”, ha dichiarato il ministro degli Esteri Kang. Tokyo e Seul non sono riusciti a lasciarsi alle spalle le tensioni legate all’occupazione imperiale giapponese della Penisola coreana, e a controversie come lo sfruttamento sessuale delle donne coreane da parte dell’esercito imperiale giapponese, che Tokyo nega sia mai avvenuto nei termini contestati da Seul. Nel corso del suo intervento, Kang ha preso atto delle difficoltà che gravano sulle relazioni bilaterali, ma ha anche dichiarato che i canali di comunicazione e dialogo tra i due paesi sono solidi e che Seul e Tokyo stanno lavorando per migliorare le relazioni bilaterali. Kang ha infine sottolineato la cooperazione tra i due paesi sul piano multilaterale per garantire un futuro pacifico alla Penisola coreana. (Git)