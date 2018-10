Italia-India: Conte a Nuova Delhi per proseguire rilancio relazioni e promuovere cooperazione industriale

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è giunto a Nuova Delhi, in India, con l’obiettivo di proseguire il rilancio delle relazioni bilaterali e promuovere la cooperazione d’impresa, in particolare nei settori più innovativi. Il programma della visita di oggi prevede l’incontro con il primo ministro indiano, Narendra Modi, all’Hyderabad House, la residenza in cui vengono ricevute le personalità straniere, e un pranzo di lavoro. A seguire il leader di Palazzo Chigi incontrerà una rappresentanza di imprenditori italiani e indiani al Taj Palace Hotel; quindi, interverrà al Technology Summit. L’Italia partecipa in qualità di paese partner all’edizione 2018 del Tech Summit, una manifestazione nata sotto l’egida del ministero dello Sviluppo economico (Mise), del ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale (Maeci), del ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (Miur) e organizzata dall’Ice Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane in collaborazione con la Confindustria e, per parte indiana, col Department of Science and Technology (Dst) e la Confederation of Indian Industry (Cii). (segue) (Res)