Italia-India: Conte a Nuova Delhi per proseguire rilancio relazioni e promuovere cooperazione industriale (2)

- La manifestazione punta ad approfondire le opportunità di cooperazione industriale e scientifica per le imprese italiane con una spiccata propensione alla collaborazione e impegnate in settori ad alto valore aggiunto. L’iniziativa si focalizza sui seguenti settori: tecnologie dell’informazione e della comunicazione (intelligenza artificiale, cyber-sicurezza, scienza dei dati, banda larga, commercio elettronico, dispositivi a semiconduttore, Vlsi - Very large scale integration, internet delle cose); aerospazio (satelliti, veicoli spaziali e servizi correlati all’industria aeronautica, componentistica, sicurezza, aeroporti); tecnologie pulite (gestione dei rifiuti e dell’acqua, efficienza energetica, energia pulita, celle a combustibile, batterie di accumulo, energia a idrogeno); fonti rinnovabili (risorse per l’energia rinnovabile, smart grid); assistenza sanitaria (ospedali e infrastrutture, diagnostica, dispositivi medici 4.0, nuove frontiere, genomica, robotica); beni culturali (tecnologie di conservazione e restauro, turismo musei e gallerie d’arte); istruzione (mobilità e scambi, riconoscimento qualifiche, tirocini, collaborazione nella ricerca, rapporti università-industria e trasferimento di tecnologia). (segue) (Res)