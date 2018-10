Italia-India: Conte a Nuova Delhi per proseguire rilancio relazioni e promuovere cooperazione industriale (4)

- Il 18 giugno il ministro degli Esteri dell’India, Sushma Swaraj, ha avuto “il primo importante scambio politico” col nuovo governo italiano, come ha riferito un comunicato del suo ministero. La responsabile della diplomazia indiana ha incontrato a Roma il presidente del Consiglio Conte, al quale ha rivolto le congratulazioni per l’insediamento e manifestato la volontà di proseguire la collaborazione per rafforzare le relazioni bilaterali. L’esponente dell’esecutivo guidato da Narendra Modi, inoltre, ha sottolineato la necessità di collaborare per coordinare le rispettive posizioni nei consessi multilaterali. Le parti hanno concordato di individuare nuove aree di cooperazione per espandere il commercio e gli investimenti. Swaraj, inoltre, ha evidenziato il contributo della comunità indiana all’economia italiana. I due interlocutori hanno sottolineato l’importanza di promuovere gli scambi interpersonali. (segue) (Res)