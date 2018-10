Italia-India: Conte a Nuova Delhi per proseguire rilancio relazioni e promuovere cooperazione industriale (6)

- L’esponente del governo indiano ha ricordato che il paese asiatico ha avviato riforme per facilitare la creazione di impresa e liberalizzare gli investimenti esteri diretti e ha osservato che c’è un potenziale enorme per l’espansione del commercio e degli investimenti soprattutto nei settori delle infrastrutture, della trasformazione alimentare e delle fonti energetiche rinnovabili. I due ministri si sono trovati d’accordo sull’organizzazione della prossima riunione della Commissione congiunta per la cooperazione economica entro la fine dell’anno in India. Infine, Swaraj e Moavero si sono impegnati a continuare a collaborare nella sicurezza e nel contrasto al terrorismo; rilevando una convergenza su alcune questioni globali, hanno anche concordato di rafforzare la cooperazione nelle sedi internazionali. Infine Swaraj ha invitato Moavero a ricambiare la visita nei tempi che riterrà opportuni. (segue) (Res)