Italia-India: Conte a Nuova Delhi per proseguire rilancio relazioni e promuovere cooperazione industriale (7)

- Dopo la visita di Romano Prodi nel 2007, nessun presidente del Consiglio italiano ha visitato l’India per dieci anni. Le relazioni tra i due paesi hanno subito l’impatto negativo della vicenda dei marò: i fucilieri di Marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, in servizio sulla petroliera italiana Enrica Lexie contro la pirateria, furono arrestati dalle autorità indiane il 15 febbraio 2012 con l’accusa di avere ucciso due pescatori imbarcati su un peschereccio indiano al largo della costa dello Stato del Kerala, arresto contestato dal governo italiano per il quale i fatti erano avvenuti in acque internazionali. I due militari si trovano ora in Italia — Latorre dal 2014 per motivi di salute, Girone dal 2016 — in attesa della sentenza arbitrale del Tribunale internazionale del diritto del mare (Itlos) di Amburgo. La sentenza era prevista per il 22 ottobre, ma è stata rinviata a data da definire a causa della malattia e poi della morte di uno dei cinque membri della giuria, il giudice indiano Chandrashkara Rao. (segue) (Res)