Italia-India: Conte a Nuova Delhi per proseguire rilancio relazioni e promuovere cooperazione industriale (8)

- A settembre i due fucilieri del Battaglione San Marco sono stati ricevuti separatamente dal ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, che ha espresso loro “non solo la vicinanza di questo governo, ma di tutto il paese, perché in questi casi occorre che tutte le forze politiche e civili, indistintamente, si mostrino unite e compatte intorno ai nostri due fucilieri di Marina”. “Il 15 febbraio del 2012 è un giorno che va tenuto bene a mente, perché è il giorno in cui inizia il calvario dei nostri due marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone”, ha scritto la titolare della Difesa in un messaggio sul suo profilo Facebook, sottolineando che a distanza di quasi sette anni la vicenda non si è ancora conclusa. (Res)