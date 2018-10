Difesa: Esercito iracheno invia rinforzi al confine con la Siria dopo attacco Stato islamico a Deir ez-Zor

- Le Unità per la mobilitazione popolare (Pmu, coalizione di milizie paramilitari irachene a maggioranza sciita) hanno pubblicato un comunicato per rassicurare circa la sicurezza del confine con la Siria dopo l’attacco dello Stato islamico (Is) contro le Forze democratiche siriane (Sdf), coalizione di combattenti curdi e arabi appoggiati da Washington, nell’area di Deir ez-Zor. Circa 70 membri delle Sdf sarebbero stati uccisi in un’offensiva lanciata nel fine settimana dai jihadisti nella Siria orientale, secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra ma attiva in Siria con una rete di osservatori e attivisti. L’Is avrebbe subito invece 24 perdite. Ieri le Pmu avevano annunciato lo stato di allerta lungo il confine. “Il confine iracheno-siriano è sicuro ed è sorvegliato dalle forze popolari e dalle forze di sicurezza, che sono pronte a respingere ogni attacco o tentativo di infiltrazione terroristica”, si legge oggi in un nuovo comunicato delle Pmu, precisando che finora “non c’è motivo di preoccuparsi” dal momento che “sono state prese tutte le misure necessarie dopo la caduta delle postazioni delle Sdf”. Fonti di “Agenzia Nova” hanno riferito che l'Esercito iracheno hanno inviato ingenti rinforzi al confine con la Siria dopo gli eventi di Deir ez-Zor. (Irb)