India-Italia: a Nuova Delhi il Technology Summit

- L'Italia partecipa in qualità di paese partner all'edizione 2018 del Technology Summit in corso da ieri a Nuova Delhi, in India; oggi è in programma la seconda e ultima giornata, alla quale è atteso anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Lo riferisce un comunicato dell'Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. La manifestazione è organizzata assieme al Department of Science and Technology (Dst) indiano e alla Confederation of Indian Industry (Cii) e rappresenta un’importante occasione per approfondire le opportunità di cooperazione industriale e scientifica per le imprese italiane con una spiccata propensione alla collaborazione e impegnate in settori ad alto valore aggiunto. L'iniziativa nasce sotto l’egida del ministero dello Sviluppo economico (Mise), del ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale (Maeci), del ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca (Miur) ed è organizzata dall'Ice Agenzia in collaborazione con la Confindustria. (segue) (Com)