Nepal-Cina: ministro della Difesa nepalese Pokhrel conclude visita a Pechino

- Il ministro della Difesa del Nepal, Ishwar Pokhrel, conclude oggi la sua prima visita ufficiale in Cina, su invito dell’omologo cinese, Wei Fenghe, con un'agenda comprendente anche la firma di un accordo per l’assistenza finanziaria cinese all’Esercito nepalese per gli interventi in situazioni di calamità. L'esponente del governo di Katmandu, che è anche vicepremier, ha partecipato, inoltre, al Forum Xiangshan, conferenza internazionale sulla cooperazione di sicurezza, a Pechino, con una relazione sul tema “Le missioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite: sfide e cooperazione”. (Inn)