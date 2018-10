Cina: si conclude il Forum “Great Rivers” 2018

- La tutela del patrimonio liquido e della sostenibilità ambientale legate all’acqua arriva nel continente asiatico. Si conclude oggi in Cina il Forum “Great Rivers” (Grf) 2018, iniziato il 28 ottobre. Questo forum concentra l’attenzione su alcuni macro temi quali lo “Sviluppo urbano lungo i grandi fiumi - Riconnessione della città con il proprio fiume” e la creazione dei musei dell’acqua come elemento per preservare tale patrimonio, come esempio concreto di interconnessione tra vari attori politici e regionali che vogliono affrontare la tematica dell’acqua e dello sviluppo sostenibile. Obiettivo della conferenza internazionale, come spiega il responsabile alla comunicazione del Water Museum of Venice Domenico Letizia, è quello di affrontare il rapporto tra uomo e risorsa acqua. Molte civiltà prosperarono nel mondo utilizzando i fiumi adiacenti o che attraversano il proprio conglomerato urbano per la difesa, l’irrigazione, il trasporto, il commercio e naturalmente anche come un mezzo di scambio culturale. (segue) (Res)