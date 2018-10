Cina: si conclude il Forum “Great Rivers” 2018 (2)

- L’eccezionale patrimonio idraulico che fu costruito lungo i grandi fiumi deve essere concepito come il risultato di tale processo, generato da un’eredità tangibile e intangibile e includendo monumenti e artefatti idraulici, ma anche tecniche e modelli di gestione. Questo patrimonio culturale e naturale ereditato dal passato dovrebbe essere valorizzato e tutelato nell’attualità per affrontare specifiche sfide ambientali e della società, per proporre soluzioni per la gestione integrata delle risorse idriche e per rendere le città e gli insediamenti urbani, che si sviluppano lungo il corso dei grandi fiumi, più resilienti e adatti al cambiamento. La Cina che vive il protagonismo di uno sviluppo selvaggio e non conforme alla tutela paesaggistica inizia a guardare con grande interesse tale progettualità, considerando che senza una visione globale del proprio rapporto con l’acqua, la sostenibilità ambientale e idraulica del paese è destinata a collassare. (segue) (Res)