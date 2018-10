Cina: si conclude il Forum “Great Rivers” 2018 (3)

- Tra le sessioni del Forum “Great Rivers”, quella dedicata allo “Sviluppo urbano lungo i grandi fiumi – Riconnessione della città con il proprio fiume”, moderata dall’italiano Eriberto Eulisse, coordinatore della Rete Globale dei Musei dell’acqua e del Museo dell’Acqua di Venezia, un’iniziativa sostenuta dall’Unesco-Ihp e dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. L'obiettivo è analizzare i vantaggi nel proporre contemporaneamente una ricerca interdisciplinare legata alla civiltà dell’acqua, esaminando gli approcci umani lungo i grandi i fiumi e come tali elementi stanno influenzando le abitudini sociali legate all’idrografia. Un altro tema, inoltre, è il ruolo dei musei dell’acqua nell’interpretare e riabilitare tale patrimonio culturale e naturale, esplorando i vantaggi educativi e sociali nel rincorrere tale approccio interdisciplinare ed olistico. Obiettivo dell’approfondimento è esplorare la prospettiva etica che anima la rete globale dei musei dell’acqua per proporre un mutamento di atteggiamento sociale sul mondo dell’acqua, introducendo il concetto di patrimonio liquido per sostenere e programmare nuove proposte urbane e di coinvolgimento sociale tese a sostenere soluzioni ottimali per la gestione integrata del patrimonio acqua. (segue) (Res)