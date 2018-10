Cina: si conclude il Forum “Great Rivers” 2018 (4)

- Focus di tale approfondimento sono tre micro tematiche: “Rigenerazione del fiume e recupero delle relative colture d’acqua”; i “Bacini fluviali e sociali: senso del luogo; coinvolgimento e dislocamento delle comunità locali” e “Coinvolgere il pubblico: dalla progettazione museale all’ecoturismo, al tempo libero e al benessere lungo i fiumi e i corsi d’acqua”. Far divenire protagonisti della scoperta e della conoscenza diffusa canali e corsi d’acqua è una ricetta fondamentale per contrastare la crescente e inarrestabile cementificazione e impermeabilizzazione del territorio, il fenomeno di perdita degli invasi idraulici e la conseguente velocizzazione di tutte le acque, che tanto contribuiscono ad aumentare i fattori di rischio idraulico e la vulnerabilità del territorio, in particolare quello di montagna. L’insostenibilità della situazione creatasi negli ultimi decenni ha fatto maturare la necessità di ricercare un nuovo equilibrio tra uomo e territorio, tale da portare a ripensare i corsi d’acqua nell’ottica di dotarli di più spazio, recuperando la naturalità come mezzo primario per ridurre il rischio idraulico, in alternativa ai soliti e costosi interventi di cementificazione delle sponde dei fiumi. (Res)