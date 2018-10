Iraq: esperto a “Nova”, oltre 5.000 combattenti dell’Is ancora nel deserto dell’Anbar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i 5.000 e i 6.000 combattenti dello Stato islamico (Is) sono ancora presenti un un’area compresa tra il deserto dell’Anbar, il distretto di Ba’ja nel governatorato di Ninive e i Monti Hamrin, circa 50 chilometri a nord di Tikrit. Lo ha detto oggi ad “Agenzia Nova” l’esperto di sicurezza Zaid al Gheshmi. "La presenza di vie di fuga nascoste e la mancanza del pieno controllo nel deserto di Anbar ha favorito la presenza di oltre 5.000 membri dell’Is", ha detto Al Geshmi a “Nova”. "Non bisogna trascurare le aree di confine, intensificando gli sforzi di sicurezza, di intelligence e la cooperazione con le Forze democratiche siriane per assicurare l’altra parte della frontiera”, ha aggiunto l’esperto. Lo Stato islamico sta “si sta muovendo e sta cominciando a controllare i piccoli villaggi e le aree vicine al confine iracheno", ha aggiunto Al Geshmi, secondo il quale la sicurezza del confine dovrebbe essere migliorata con nuove barriere di cemento, telecamere di sorveglianza e presidi di frontiera. "Nei prossimi giorni bisogna rimanere allerta, specialmente nelle province di Ninive e nelle aree di confine: Daesh (acronimo arabo di Stato islamico dell'Iraq e del Levante) potrebbe sfruttare il maltempo che rende impossibili i voli della Coalizione internazionale. Tutte le forze di sicurezza devono prepararsi”. Le parole di Al Gheshmi seguono l’attacco dell'Is contro le Forze democratiche siriane (Sdf), coalizione di combattenti curdi e arabi appoggiati da Washington, nell’area di Deir ez-Zor. Circa 70 membri delle Sdf sarebbero stati uccisi in un’offensiva lanciata nel fine settimana dai jihadisti nella Siria orientale, secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra ma attiva in Siria con una rete di osservatori e attivisti. L’Is avrebbe subito invece 24 perdite. Fonti di “Agenzia Nova” hanno riferito che le Forze di sicurezza irachene hanno inviato ingenti rinforzi al confine con la Siria dopo gli eventi di Deir ez-Zor. (Irb)