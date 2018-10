Sri Lanka-India: Nuova Delhi osserva con preoccupazione la crisi della leadership a Colombo (2)

- “Come democrazia e come paese vicino amico, ci auguriamo che (lo Sri Lanka) rispetti i valori democratici e il processo costituzionale”, aggiunge la nota del governo indiano. Il riferimento di Nuova Delhi al “processo costituzionale” pare un messaggio diretto al presidente Sirisena: nei mesi scorsi, infatti, sempre più costituzionalisti singalesi hanno contestato Sirisenza per il progressivo accantonamento unilaterale del suo partner di governo, ed ora ex premier, Wickremesinghe. Ha sollevato polemiche anche una seconda misura adottata dal presidente in concomitanza con la nomina del nuovo premier: Sirisena ha infatti sospeso il Parlamento singalese di 225 membri, per consentire a Rajapaska di raccogliere i 113 voti necessari a formare una nuova maggioranza parlamentare prima della prossima sessione, a metà novembre. Ad oggi la fazione di Rajapaska nel parlamento conta 95 membri. (segue) (Inn)