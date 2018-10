Sri Lanka-India: Nuova Delhi osserva con preoccupazione la crisi della leadership a Colombo (3)

- Mahinda Rajapaksa ha assunto ieri l'incarico di primo ministro dello Sri Lanka dopo l’estromissione di Ranil Wickremesinghe disposta dal presidente Maithripala Sirisena, che ha fatto precipitare il paese in una crisi politica senza precedenti. Il presidente dello Sri Lanka Maithripala Sirisena ha detto che il motivo principale per cui ha deciso di estromettere il primo ministro Wickremesinghe è stato il presunto coinvolgimento di un ministro del governo in un complotto per assassinarlo. In un discorso televisivo alla nazione, il presidente Sirisena ha detto che una persona interrogata dagli investigatori aveva rivelato il coinvolgimento di un ministro in un presunto complotto per assassinarlo. (segue) (Inn)