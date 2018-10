Sri Lanka-India: Nuova Delhi osserva con preoccupazione la crisi della leadership a Colombo (4)

- Il capo dello Stato ha detto che l'unica scelta per lui in queste circostanze era quella di rimuovere dall'incarico Ranil Wickremesinghe e chiedere a Mahinda Rajapaksa di prendere il suo posto come primo ministro e formare un nuovo governo. "Questa informazione (ricevuta dagli investigatori) contiene una serie di dettagli finora nascosti alla popolazione", ha detto Sirisena. "L'informatore ha rilasciato una dichiarazione riguardante un ministro del Gabinetto coinvolto nella cospirazione per assassinarmi", ha aggiunto Sirisena, che non ha però rilevare il nome del ministro coinvolto. (segue) (Inn)