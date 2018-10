Giappone: a settembre offerta di lavoro ai massimi da 44 anni

- La disponibilità di lavoro sul mercato occupazionale del Giappone si è attestata a settembre ai massimi da 44 anni, stando ai dati pubblicati questa mattina dal governo di Tokyo. Stando ai dati ufficiali, in Giappone sono disponibili 1,64 posizioni lavorative per ogni soggetto in cerca d’impiego, un livello che il paese non raggiungeva dal gennaio 1974. Il tasso di disoccupazione è calato al 2,3 per cento a settembre, un decimo di punto in meno rispetto ad agosto e vicino ai minimi dai primi anni Novanta, secondo il ministero degli Affari interni e delle comunicazioni. La domanda interna e internazionale spinge le aziende giapponesi ad operare nuove assunzioni, ma il mercato del lavoro sconta gli effetti del progressivo invecchiamento della popolazione. (segue) (Git)