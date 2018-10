Cina: il presidente Xi esorta a maggior cooperazione tra sindacati e lavoratori

- Il presidente cinese Xi Jinping ha esortato a sostenere la leadership del Partito comunista sul lavoro dei sindacati, mobilitando centinaia di milioni di lavoratori per realizzare nuovi traguardi per il futuro. Xi è intervenuto all'assemblea della federazione nazionale dei sindacati dicendo che è affidata a loro la responsabilità politica di guidare i lavoratori e il popolo a seguire il Partito. Il presidente ha ricordato le misure adottate negli ultimi anni per proteggere i diritti e gli interessi dei lavoratori. Xi ha aggiunto che i sindacati dovrebbero adattarsi alle nuove situazioni e ai nuovi compiti, anche nell'obiettivo di migliorare e rafforzare l’attività ideologica e politica dei lavoratori. Il presidente ha inoltre esortato ad una maggiore inclusione dei lavoratori rurali e si è espresso nei confronti del lavoro online, che dovrebbe essere considerato come una piattaforma importante per i sindacati per collegare, servire e guidare i lavoratori. (segue) (Cip)