Cina-Giappone: Pechino ha una diversa visione dei “tre principi” per le relazioni bilaterali

- Tokyo e Pechino sembrano guardare con ottiche differenti ai cosiddetti “tre principi” per le relazioni sino-giapponesi enunciati dal premier Shinzo Abe in occasione della sua visita ufficiale a Pechino, la scorsa settimana. Pechino, pur condividendo l’esigenza di rafforzare le relazioni, pare voler evitare qualunque riferimento esplicito ai principi citati da Abe, che includono la transizione dalla competizione alla collaborazione, la rinuncia alle minacce e lo sviluppo di un sistema di scambio libero ed equo. Abe ha citato i tre principi venerdì, in occasione del summit con il presidente cinese Xi Jinping. Durante la conferenza stampa regolare di ieri, il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lu Kang, ha dichiarato che Pechino apprezza la sostanza di quanto enunciato dal premier Abe; il funzionario, però, ha accuratamente evitato di menzionare esplicitamente l’esistenza di “tre principi” nella conduzione delle relazioni bilaterali. (segue) (Cip)