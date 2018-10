Cina-Giappone: Pechino ha una diversa visione dei “tre principi” per le relazioni bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Giappone sono pronti a lasciarsi alle spalle le tensioni causate dalle dispute territoriali, che hanno gravemente ostacolato il dialogo tra i due paesi nell’arco degli ultimi sei anni, e a rilanciare lo spirito di collaborazione incarnato dal Trattato di pace e amicizia tra i due paesi, sottoscritto 40 anni fa. E’ questo il messaggio inviato dai premier dei due paesi, Li Keqiang e Shinzo Abe, in occasione della visita di quest’ultimo a Pechino, la prima di un capo di governo giapponese in Cina da sette anni a questa parte. Abe, che si è trattenuto a Pechino per tre giorni, la scorsa settimana, ha affermato di voler elevare le relazioni bilaterali ad una “nuova dimensione”, che rifletta le sfide, le esigenze e le potenzialità di una “nuova era”. A quarant’anni dalla firma del Trattato di amicizia, il Giappone è una potenza economica matura, afflitta ormai da decenni da una persistente crisi deflattiva e dalle problematiche economiche legate al rapido invecchiamento della popolazione. La Cina, invece, ha intrapreso proprio dalla fine degli anni Settanta un percorso di apertura economica che l’ha trasformata nella seconda potenza economica mondiale. (segue) (Cip)