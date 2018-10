Cina-Giappone: Pechino ha una diversa visione dei “tre principi” per le relazioni bilaterali (3)

- Abe ha espresso tale consapevolezza a più riprese la scorsa settimana, ma lo ha fatto concretamente anche il suo governo, alla vigilia della visita, annunciando la fine di decenni di assistenza allo sviluppo giapponese alla Cina, e l’avvio della cooperazione finanziaria paritaria per la realizzazione di progetti in paesi terzi. “Oggi Giappone e Cina giocano un ruolo essenziale per la crescita non soltanto dell’Asia, ma del mondo intero”, ha detto Abe. “Il moltiplicarsi di problemi irrisolvibili per un singolo paese ci dicono che è giunto il tempo per Giappone e Cina di comunemente alla pace e alla prosperità globale”, ha aggiunto il primo ministro giapponese. La giornata venerdì ha segnato il culmine della visita di Abe. (segue) (Cip)