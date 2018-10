Cina-Giappone: Pechino ha una diversa visione dei “tre principi” per le relazioni bilaterali (5)

- Il Giappone, ha detto Abe, vuole lavorare con la Cina per “sviluppare relazioni commerciali libere ed eque”. “Il premier Li ed io abbiamo confermato questi principi, ha assicurato il primo ministro giapponese. Il premier cinese ha di fatto formalizzato la normalizzazione delle relazioni Tokyo e Pechino: “Ora che le relazioni tra i due paesi sono tornate nell’alveo della normalità, intendiamo perseguire obiettivi mutualmente favorevoli tramite lo sviluppo stabile delle relazioni di lungo termine”, ha dichiarato il premier cinese Li, che ha sottolineato “in particolare l’esigenza di una nuova fase di cooperazione economica e commerciale”. Abe e Li hanno concordato di avviare colloqui formali in merito alla cooperazione nel settore tecnologico e per la tutela della proprietà intellettuale, oltre al ripristino della linea di swap valutario per le situazioni di emergenza finanziaria. (segue) (Cip)